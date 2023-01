POL-CUX: Ohne Versicherungsschutz unterwegs ++++ Geschwindigkeitsverstoß deckt Trunkenheitsfahrt auf

Cuxhaven (ots) - Altenwalde. Am Donnerstag (05.01.2023) kam es zwischen 08:15 Uhr und 08:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Am Altenwalder Bahnhof in Altenwalde. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines auf dem Seitenstreifen geparkten PKW VW Golf Kombi. Vermutlich handelt es sich beim dem unfallverursachenden Fahrzeug um ein größeres Kraftfahrzeug, z.B. ...

mehr