Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung an Schule

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte versuchten in dem Zeitraum vom 31.12.2021 bis 09.01.2022 in der Mühlaustraße eine Fensterscheibe einer Schule mit einem Gullydeckel einzuwerfen. Die Scheibe ging hierbei nicht zu Bruch. Es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

