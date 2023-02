Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Mönchengladbach (ots)

Am Wochenende ist es in den Stadtteilen Eicken und Holt jeweils zu Wohnungseinbrüchen gekommen. In einem Fall stellten die fahndenden Polizisten einen Tatverdächtigen, der sich mittlerweile in Untersuchungshaft befindet.

Am Freitagnachmittag, 24. Februar, beobachteten Zeugen gegen 1 Uhr einen Mann, der gerade dabei war, in ein Haus an der Eisenacher Straße einzubrechen. Der Versuch, das Fenster aufzuhebeln, scheiterte offensichtlich, er flüchtete vom Tatort. Während der Fahndung trafen Beamte den 34-jährigen Tatverdächtigen, dessen Äußeres ausnahmslos der Zeugenbeschreibung entsprach. Er ist polizeilich einschlägig bereits hinlänglich in Erscheinung getreten und ohne festen Wohnsitz. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft nahmen die Polizisten ihn vorläufig fest. Sie führten ihn am Folgetag einem Haftrichter vor, der Untersuchungshaft anordnete. Diese trat der 34-Jährige sodann an.

Am selben Tag verschafften sich Einbrecher zwischen 18.30 Uhr und drei Uhr gewaltsam Zugang in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Hehnerholt. Sie durchwühlen die gesamte Wohnung, stahlen unter anderem Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort.

Ebenfalls alle Räume eines Einfamilienhauses am Schürenweg durchsuchten Einbrecher am Samstag, 25. Februar, zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr, nachdem sie ein Fenster gewaltsam aufgehebelt hatten. Sie stahlen hochwertige Uhren und Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. Es liegen derzeit Hinweise vor, die darauf schließen lassen, dass sie die Flucht mit einem Auto bestritten haben könnten.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit einer der Taten in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell