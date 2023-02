Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche in Mülfort und Dahl - Zeugen überraschen Täter

Mönchengladbach (ots)

Ein Einbrecher hat sich am Donnerstag, 23. Februar, gegen 16 Uhr Zugang zu einer Wohnung und zu den Räumen einer Firma am Seilerweg verschafft. Zwei Zeugen überraschten den Täter auf frischer Tat, der daraufhin flüchtete.

Nach bisherigem Ermittlungsstand lief der Verdächtige zunächst durch den Garten zur Rückseite des Gebäudes. Durch ein Fenster gelangte er dann in eine Wohnung in dem Gebäude und durchsuchte die Räume nach Wertgegenständen. Unter anderem entwendete er dabei Schmuck und persönliche Gegenstände. Anschließend begab sich der Einbrecher in die Räumlichkeiten einer im Haus befindlichen Firma. Dort überraschte ihn ein Mitarbeiter und ein Hausbewohner und er flüchtete daraufhin.

Der Verdächtige wird von den Zeugen wie folgt beschrieben: Er ist circa 1,80 Meter groß, schlank und 20 bis 25 Jahre alt. Außerdem hat er kurze, schwarze Haare und trägt einen Drei-Tage-Bart. Bei der Tat hatte er eine auffällige, hellblaue Steppjacke und eine Jeans an.

Unbekannte sind am Donnerstag zwischen 7.30 Uhr und 15.20 Uhr in ein Haus an der Friedensstraße eingebrochen. Nach bisherigem Ermittlungsstand näherten sich die Täter der Rückseite des Hauses. Dort angekommen, öffneten sie gewaltsam ein Fenster und gelangten so in das Gebäude. Anschließend durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen und nahmen persönliche Dokumente an sich.

Die Polizei bittet in beiden Fällen Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (jl)

