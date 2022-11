Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Singhofen Bornstraße/Sachbeschädigung an KFZ

Singhofen (ots)

Am Morgen des 30.11.2022, zwischen 06:20-09:40 Uhr , kommt es zu einer Sachbeschädigung an KFZ in der Bornstraße in Singhofen. Unbekannte Täter zerkratzen die komplette rechte Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Ems.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell