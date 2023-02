Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit einem 14-jährigen Schüler

Mönchengladbach (ots)

Am 23.02.2023, gegen 16.15 Uhr, ging ein 14-jähriger Schüler die Brunnenstraße in Richtung Ohler entlang und wollte die Landgrafenstraße überqueren. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 66 Jahre alter Mann mit seinem Pkw die Brunnenstraße in gleicher Richtung und beabsichtigte nach rechts in die Landgrafenstraße abzubiegen. Im Abbiegevorgang übersah der Pkw-Führer den Schüler und fuhr diesen an. Durch den Zusammenstoß wurde der Schüler so schwer am Bein verletzt, dass er mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden musste.

