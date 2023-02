Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Drogenhandel am Europaplatz - 2x Festnahme und U-Haft

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei hat bei Kontrollen am Europaplatz am Mittwoch und Donnerstag, 23. Februar, einen 45-jährigen Mann wegen Drogenhandels mit nicht geringer Menge und mit Waffe und einen 49-jährigen Mann wegen gewerbsmäßigem Drogenhandel vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach ordneten Haftrichter für beide Untersuchungshaft an.

Am Mittwoch kontrollierten Einsatzkräfte gegen 17 Uhr eine verdächtige Person im Bereich des Europaplatzes. Bei der anschließenden Durchsuchung des 45-Jährigen stellten die Beamten unter anderem verkaufstypisch abgepacktes Kokain und Heroin sicher. Zusätzlich hatte der Mann in den Jackentaschen einen griffbereiten Teleskopschlagstock und ein Messer dabei. In den Hosentaschen entdeckten die Polizisten außerdem ein weiteres Messer und eine Dose Pfefferspray. Die Polizei nahm den 45-Jährigen daraufhin vorläufig fest.

Ebenfalls im Bereich des Europaplatzes nahmen Beamte am Donnerstag einen weiteren Mann fest. Den 49-Jährigen hatten sie zuvor dabei beobachtet, wie er mehrmals mit Betäubungsmittel handelte.

Beide Männer sind in der Vergangenheit schon mehrfach wegen Drogendelikten und Drogenhandels polizeilich in Erscheinung getreten. Dem 45-Jährigen droht eine Mindestfreiheitsstrafe von fünf Jahren. Bei dem 49-jährigen Mann ist es mindestens 1 Jahr. (jl)

