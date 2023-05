POL-PDNR: Sicherstellung eines Einhandmessers

Linz am Rhein (ots) - In der Nacht vom 13. - 14.05.2023 wurden im Bereich der Petrus-Sinzig-Straße in Linz mindestens zwei Gullydeckel herausgehoben und neben die Fahrbahn geworfen. Mindestens ein Verkehrsteilnehmer gerät mit seinem PKW in diesem Zusammenhang in eine der Öffnungen, wodurch der PKW beschädigt wird. Eine Videoauswertung dauert derzeit an, die Polizei ...

mehr