Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 23.06/24.06.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - OT Ramsloh - Brand eines Pkw

Eine 61-jährige Friesoytherin stellt am 23.06.2023, gegen 11:40h, während der Fahrt auf der B 72, 26683 Ramsloh, im Bereich des dortigen Parkplatzes, Brandgeruch in ihrem VW Transporter fest. Im weiteren Verlauf bemerkt sie eine Rauchentwicklung im Bereich der Motorhaube. Es gelingt ihr noch den Pkw auf den Parkplatz an der B 72 zu lenken. Dort gerät der Pkw in Vollbrand. Die 61-jährige bleibt unverletzt. Ihr Pkw wird durch die Feuerwehr Saterland und Friesoythe gelöscht. Es entsteht Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Bösel - Sachbeschädigung -

In der Nacht, vom 22.06.2023 auf den 23.06.2023, beschmieren bislang unbekannte Täter ein Carport sowie die Fenster eines Wohnhauses, in der Willohstraße, 26219 Bösel, mit Farbe. Es entsteht hierdurch ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Wer Hinweise zur Sachbeschädigung geben kann wende sich bitte an die Polizei Bösel (04494-922620) oder die Polizei Friesoythe (04491-93390)

Barßel - Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln -

Am 23.06.2023, gegen 12:05 Uhr, wird ein 18-jähriger aus der Gemeinde Rhauderfehn mit seinem Pkw im Bereich der Hauptstraße, 26676 Barßel, OT Elisabethfehn, durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Friesoythe angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle ergeben sich Anhaltspunkte, dass der 18-jährige unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln seinen Pkw geführt hat. Ein Drogenvortest bestätigt diesen Verdacht. Des Weiteren kann bei dem Fahrzeugführer, obwohl für ihn die 0,0 Promille Grenze gilt, festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken steht. Dem 18-jährigen wird eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Barßel - Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetzt und Waffengesetz -

Am 23.06.2023, gegen 14:45h, wird ein 21-jähriger Pkw Führer aus der Gemeinde Barßel auf der Westmarkstraße 26676 Barßel, durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Friesoythe angehalten und kontrolliert. Im Pkw des 21-jährigen kann eine geringe Menge Betäubungsmittel und eine sog. Schreckschusswaffe aufgefunden werden. Den 21-jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie gegen das Waffengesetz.

Saterland -OT Strücklingen- Flucht vor der Polizei aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz -

Am 23.06.2023, gegen 15:15h, beabsichtigt eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Friesoythe im Bereich der Hauptstraße, 26683 Saterland / OT Strücklingen einen Opel Astra eines 27-jährigen aus der Gemeinde Esterwegen zu kontrollieren. Dieser erkennt den zivilen Streifenwagen und entfernt sich mit überhöhter Geschwindigkeit auf das Grundstück eines Malereifachgeschäftes in der "Bahnhofstraße". Der Fahrzeugführer springt aus dem Fahrzeug und entfernt sich, indem er über einen Zaun springt, in Richtung der dortigen "Sager Ems". Die eingesetzten Beamten begeben sich unverzüglich in die sog. Nahbereichsfahndung und können den Fahrzeugführer einige Minuten später an der Straße "Am Wiesengrund" stellen.

Der Grund der Flucht war schnell gefunden. Der 27-jährige führte eine geringe Menge Betäubungsmittel bei sich. Des Weiteren besteht der Verdacht, dass der 27-jährige seinen Pkw unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln geführt hat. Dem 27-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Betäubungsmittel beschlagnahmt.

Den 27-jährigen erwartet nun eine Anzeige gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie dem Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell