Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizeiinspektion Trier - Moderates Einsatzwochenende zwischen 31.03. und 02.04.2023

Bild-Infos

Download

Trier (ots)

Aus einer Gesamtzahl von 134 polizeilich wahrgenommenen Einsätzen über das vergangene Wochenende waren bereits die Anlässe "Schlägerei in der Moselstraße - Polizei sucht Zeugen" sowie "Verkehrsunfallflucht mit anschließender Festnahme und Widerstand" mit gleichlautenden Pressemeldungen veröffentlicht worden. Ergänzend wird über folgenden Verkehrsunfall nachberichtet:

Sekundenschlaf führt zu Totalschaden

Ein mit zwei Personen besetzter Audi verursachte am vergangenen Sonntagmorgen, gegen 03.30 Uhr auf der B49, Höhe Löwener Mühle, einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Der 34jährige Fahrzeugführer war demnach zusammen mit einem Beifahrer von Wasserbillig kommend in Richtung Igel unterwegs, als er an der Unfallörtlichkeit nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kurz eingenickt war. Der Audi geriet daraufhin auf die Gegenfahrbahn, wo er in die seitliche Fahrbahnbegrenzung einschlug, auf die eigene Fahrspur zurückgeschleudert wurde und dort totalbeschädigt zum Stehen kam. Beide Insassen konnten das havarierte Fahrzeug augenscheinlich unverletzt eigenständig verlassen. Ein erster Alkoholtest ergab beim Fahrer einen Wert, der im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit lag. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein mit Antrag auf vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell