Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung und Körperverletzung

Trier Innenstadt (ots)

Nachdem ein Randalierer am vergangenen Donnerstag (30.03.2023), gegen 19:30 Uhr, in der Trierer Treviris-Passage mehrere Abfallbehälter gewaltsam abgetreten hatte, soll er anschließend einen vor Ort anwesenden Mann geschlagen haben. Der Geschädigte habe den Randalierer angesprochen und aufgefordert, die Beschädigungen zu unterlassen. Daraufhin habe es ein Handgemenge zwischen den beiden Personen gegeben. Beim Eintreffen der Streife hatten sich beide Beteiligte von der Örtlichkeit entfernt. Der Randalierer konnte kurz darauf im Rahmen einer Fahndung festgestellt werden. Der 38jährige Mann aus Trier stand unter Alkoholeinfluss und wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Der Mann, der den Randalierer angesprochen und von diesem anschließend angegangen wurde, ist bislang nicht namentlich bekannt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen (0651-9779 52109), insb. der Mann, der angegriffen wurde.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell