Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Raubüberfall auf Tankstelle in Kempfeld

Kempfeld (ots)

Mit Bezug auf die am Sonntag, 02.04.2023 gesteuerte Pressemeldung der Polizeiinspektion Idar-Oberstein wird mitgeteilt, dass es am Sonntag, 02.04.2023 gegen 18.30 Uhr zu einem bewaffneten Raubüberfall auf die Tankstelle in der Ortsgemeinde Kempfeld kam. Der bis jetzt noch unbekannte Täter bedrohte den Kassierer mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Täter flüchtete mit einem mittleren dreistelligen Eurobetrag, zunächst zu Fuß von dem Tankstellengelände nach links in Richtung Ortsmitte. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand bog er dann irgendwann in Richtung eines parallel zur Hauptstraße führenden Feldwirtschaftswegs in Richtung Friedhof ab und stieg dort in ein Fluchtfahrzeug, vermutlich silberner Ford Focus mit Wiesbadener Kennzeichen. Hier sind bisher nur die Anfangsbuchstaben WI bekannt. Nach dem derzeitigen Sachstand wurde die Flucht dann mit diesem Fahrzeug Richtung Friedhof und L 160 (evtl. über die Straße "Allenberger Weg" oder "Am alten Weg") fortgesetzt. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 180 cm groß, ca. Mitte 30 Jahre, normale bis schmale Statur, dunkle Haare, fließend Deutsch gesprochen ohne Akzent, schwarze Schuhe, schwarze Jogginghose, schwarzer Kapuzenpullover, schwarze Basecap

Der Täter trug eine schwarze Maske und war mit einem Messer bewaffnet. Der Kassierer wurde nicht verletzt. Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeiten machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell