POL-SU: Sportlicher Einbrecher

Siegburg/Sankt Augustin (ots) - In Siegburg und in Sankt Augustin sind in der Nacht zu Dienstag (31.05.2022) die Regenrohre an zwei Wohnhäusern von unbekannten Dieben gestohlen worden. In der Siegburger Ludwigstraße wurden sechs Meter Kupferfallrohr entwendet. Bewohner des Mehrfamilienhauses hatten in der Nacht gegen 00.40 Uhr ungewöhnliche Geräusche vor dem Haus gehört, diese aber nicht mit einem Diebstahl in ...

