BPOLI-WEIL: Gesuchter verschleiert Identität - Bundespolizei nimmt den Mann fest

Oberrimsingen (ots)

Ein mit zwei Haftbefehlen gesuchter Mann konnte durch die Bundespolizei auf der B 31 kurz nach der Einreise aus Frankreich gefasst werden. Zuvor versuchte der Mann seine Identität gegenüber der Bundespolizei zu verschleiern. Ohne Erfolg, der Mann sitzt nun in Haft.

Am Donnerstagabend, den 20. April 2023, kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den georgischen Staatsangehörigen auf der B31 bei Oberrimsingen. Zuerst gab der Mann an, keinen Ausweis mit sich zu führen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten den Ausweis des Mannes in dessen Hose. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den in Frankreich lebenden Mann zwei Haftbefehle bestanden. Wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls, hatte ein Gericht den 26-Jährigen zu einer Geldstrafe verurteilt. Da der Gesuchte weder die Strafe zahlte, noch die Ersatzfreiheitsstrafe antrat, wurde durch die deutsche Justiz Haftbefehl erlassen. Zudem wird dem Gesuchten ein weiterer Fall von besonders schwerem Diebstahl vorgeworfen, weswegen ein Untersuchungshaftbefehl bestand. Gegenüber der Bundespolizei konnte der Mann die geforderte Summe nicht bezahlen. Nach der Festnahme erfolgte die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt. Dort muss der Mann eine 65-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. Darüber hinaus wird ein Haftrichter prüfen, ob der Mann danach in Untersuchungshaft verbleibt.

