Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis für den Zeitraum 23./24.06.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Drogenkontrollen Am Freitagabend, 23.06.23, in der Zeit von 22:00 Uhr bis 00:30 Uhr wurden durch eine Fahrradstreife der Polizei Cloppenburg an mehreren Örtlichkeiten in der Cloppenburger Innenstadt Drogenkontrollen durchgeführt. Dabei wurden insgesamt neun Verstöße mit 14 Tätern festgestellt. Herausragend war die Kontrolle von drei männlichen Personen aus Cloppenburg (19, 21 und 41 Jahre) in der Leharstraße. Bei ihnen wurden neben Betäubungsmitteln und verschreibungspflichtigen Medikamenten auch Utensilien zum Verkauf beschlagnahmt. Gegen die Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet. Der jüngste Beschuldigte konnte in der Friedrich-Pieper-Straße aufgegriffen werden. Der erst 17jährige Cloppenburger wurde bei dem Konsum von Betäubungsmitteln angetroffen und führte zudem eine geringe Menge Drogen mit sich. Er wurde im Anschluss an die Kontrolle den Erziehungsberechtigten übergeben. Auch ihn erwartet ein Strafverfahren. Cloppenburg - Dieseldiebstähle In der Zeit von Mittwoch, 21.06.23, 16:00 Uhr bis Freitag, 23.06.23, 08:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Cloppenburg, Eschstraße, auf dem Parkplatz vor der Münsterlandhalle aus zwei Sattelzugmaschinen größere Mengen Dieselkraftstoff. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen. Garrel - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Freitagnachmittag, 23.06.23, gegen 14:00 Uhr ereignete sich in Garrel im Einmündungsbereich "Im Fange/Böseler Straße" ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Eine 73jährige Garrelerin wollte mit ihrem PKW aus der Straße "Im Fange" kommend auf die "Böseler Straße" auffahren und übersah dabei einen von rechts kommenden 52jährigen Radfahrer aus Garrel. Bei dem Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 300 Euro beziffert. Löningen - Verkehrsunfallflucht Im Zeitraum von Sonntag, 18.06.23, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 21.06.23, 12:15 Uhr ereignete sich in Löningen, Lodberger Straße ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter PKW-Fahrer kam ersten Erkenntnissen zufolge stadtauswärts nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen das dortige Schild "Wertstoffsammelstelle". Danach entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. Den bisherigen Ermittlungen zufolge, dürfte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen BMW gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter T.: 05432/803840 entgegen. Lindern - Diebstahl eines Motorrades Im Zeitraum von Dienstag, 20.06.2023, 17:00 Uhr bis Freitag, 23.06.23, 10:00 Uhr wurde aus einem Schuppen an der Straße "Zum Drohne" in Lindern ein Motocross-Motorrad der Marke KTM in den Farben orange/grau entwendet. Täterhinweise nimmt die Polizei Lindern unter 05957/967790 entgegen. Lastrup - Dieseldiebstahl In der Zeit von Donnerstag, 22.06.23, 16:00 Uhr bis Freitag, 23.06.23, 06:45 Uhr wurde von einem Baustellengelände in Lastrup, Unnerweg, aus einem Baustellenfahrzeug Dieselkraftstoff im Wert von etwa 240 Euro entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lastrup unter 04472/932860 in Verbindung zu setzen.

