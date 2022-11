POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Gebäudebrand in Nordenham

Delmenhorst (ots) - Eine Person wurde am Donnerstag, 24. November 2022, gegen 18:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst schwer verletzt. Es entstand hoher Sachschaden. Zur Unfallzeit befuhr eine 27-jährige Bremerin mit einem Kia die Asternstraße in Richtung Bremer Straße. An der Kreuzung wollte sie nach ...

mehr