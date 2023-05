Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Wohnhausbrand

Friedrichsthal-Bildstock (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 07.05.2023, kam es in der Helenenstraße in Bildstock zum Brand eines Wohnhauses mit zwei Wohnungen. In Abwesenheit der 39-jährigen und 64-jährigen Wohnungsinhaberinnen wurde durch Nachbarn das Brandgeschehen festgestellt und entsprechende Einsatzkräfte und die beiden Bewohnerinnen informiert. Durch den Brandausbruch kam es zu einem erheblichen Gebäudeschaden, das Wohnhaus ist demnach derzeit nicht mehr bewohnbar; der Sachschaden wurde auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die beiden im Anwesen verbliebenen Katzen verendeten aufgrund der Rauchentwicklung. Die beiden Bewohnerinnen mussten zur Überwachung aufgrund einer möglichen Rausgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Zuvor suchten diese mit Ankunft zuhause nach den Tieren und atmeten hierbei Rauchgas ein. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an, wobei zunächst ein technischer Defekt (Kabelbrand) angenommen wurde. Zum Einsatz kamen die Feuerwehren Bildstock und Friedrichsthal mit ca. 50 Einsatzkräften.

