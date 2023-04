POL-SUL: Psychisch auffälliger Mann aus Finnland beschädigt mehrere Pkw

Quierschied (ots) - Im Laufe des 26.03.2023 wurde in Quierschied-Göttelborn in der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 63 ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug beschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug befuhr die Hauptstraße in Fahrtrichtung Merchweiler und touchierte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des geparkten Pkw und beschädigte diesen. Im Anschluss entfernte sich das Fahrzeug, ohne sich um den ...

