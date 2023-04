Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Brand in Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in 66299 Friedrichsthal-Bildstock

Friedrichsthal/Saar (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, den 26.04.2023, gegen 01:20 Uhr wurden Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst über einen Brand in einem Mehrfamilienanwesen in der Neunkircher Straße in Friedrichsthal, Stadtteil Bildstock, informiert. Vor Ort konnte ein Feuer in einer Dachgeschosswohnung festgestellt werden. Durch die eingetroffene Feuerwehr wurden zunächst alle Bewohner ins Freie verbracht und unmittelbar mit der Brandbekämpfung begonnen. Hierdurch konnte das Brandgeschehen unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Glücklicherweise kam es bei dem Brand zu keinen Personenschäden. Die betroffene Dachgeschosswohnung wurde durch das Feuer unbewohnbar. Der 27-jährige Bewohner kam in der Nacht bei Verwandten unter. Nach Beendigung der Lösch- und Lüftungsmaßnahmen konnten die übrigen Bewohner wieder ihre Wohnung betreten. Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt. Ermittlungen hierzu wurden von polizeilicher Seite aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell