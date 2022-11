Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Dorfladen aufgebrochen, Bargeld entwendet

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben an der Hafenstraße in Dörenthe die Seitentür eines Dorfladens aufgehebelt. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Montag (21.11.22), 18.30 Uhr und Dienstag (22.11.22), 05.50 Uhr. Im Geschäft brachen sie einen Tresor auf und entwendeten Bargeld. Darüber hinaus beschädigten die Unbekannten mehrere Einrichtungsgegenstände sowie einen Feuerlöscher und zwei Bewegungsmelder. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Eurobetrag. Die Polizei sucht Zeugen, die von dem Einbruch etwas mitbekommen haben oder die Hinweise zu den Tätern geben können. Die Wache in Ibbenbüren nimmt unter 05451/591-4315 entsprechende Hinweise entgegen.

