Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am Wochenende (04.11.2022 bis 07.11.2022) an einer Straßenbaustelle in Lüdinghausen, Seppenrade (Ondrup), ein Kraftstofftank auf und entwendeten ca. 600 Liter Diesel. Zudem stahlen die Täter ein Stromaggregat und eine Hauswasserwerkpumpe von der Baustelle. ...

