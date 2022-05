Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Erneut Türken eingeschleust

Oderwitz (ots)

Am 5. Mai 2022 gegen 19:20 Uhr stellten Bundespolizisten auf dem Bahnhof Oderwitz insgesamt fünf türkische Männer fest, welche nicht im Besitz von gültigen Pässen waren. Die Männer wurden mit einem LKW nach Deutschland eingeschleust. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie an die Erstaufnahmeeinrichtung in Dresden weitergeleitet.

Ebenfalls in Oderwitz stellten dann Einsatzkräfte der Gemeinsamen Ein-satzgruppe Oberlausitz einen deutschen PKW fest, in welchem zwei Türken saßen. Der 44-jährige türkische Fahrer durfte sich in Deutschland aufhalten, der 24-jährige türkische Beifahrer hatte keinerlei Dokumente bei sich. Der Fahrer wurde wegen Beihilfe zur unerlaubten Einreise beanzeigt und verließ anschließend die Dienststelle, der Beifahrer wurde ebenfalls an die Erstaufnahmeeinrichtung nach Dresden weitergeleitet.

Die Bundespolizei Ebersbach bittet Zeugen, die Angaben zu verdächtigen oder auffälligen Fahrzeugen und Personen im Bereich Oderwitz machen können, sich bei der Bundespolizei Ebersbach unter der Telefonnummer 03586 / 76020 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell