Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfallflucht/Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss Am 23.06.23, 14:10 Uhr, befuhr eine 53jährige Lohnerin mit ihrem Pkw die Küstermeyerstraße in Lohne. Hier stieß sie gegen den im Gegenverkehr wartenden Pkw einer 35jährigen Lohnerin und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die stark alkoholisierte Unfallverursacherin, die vor dem Unfall bereits wegen ihrer unsicheren Fahrweise aufgefallen war, konnte kurze Zeit später unweit des Unfallortes und ihres beschädigten Pkw angetroffen werden. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit vom 23.06.2023, 18:00 Uhr, bis 24.06.2023, 11:50 touchierte ein bisher unbekannter beteiligter Kraftfahrzeugführer einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw an der Badberger Straße 29 in 49413 Dinklage. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu bemühen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei Vechta unter 04441 9430 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am 24.06.2023, zwischen 20:40 Uhr und 20:46 Uhr, kam es in Vechta auf dem Parkplatz des REWE-Marktes am Falkenweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stieß beim Ein- oder Ausparken gegen den abgestellten Pkw des Geschädigten. Hierdurch entstand Sachschaden am Pkw. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher in unbekannte Richtung, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta, 04441 / 943 - 0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell