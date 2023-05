Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl - Fahrrad gestohlen - Zeugenhinweise erbeten

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kennzeichendiebstahl

Schenklengsfeld. Von einem weißen Maserati, der in einer Grundstückseinfahrt in der Solztalstraße in Schenksolz geparkt war, entwendeten unbekannte Täter zwischen Freitag- (12.05.) und Sonntagnachmittag (14.05.) das vordere Saisonkennzeichen "HEF - JW 5".

Fahrrad gestohlen

Philippsthal. Ein 60-jähriger Mann stellte am Samstag (13.05.), gegen 22.30 Uhr, sein schwarz-gelbes Pedelec im Wert von rund 1.200 Euro in der Vachaer Straße an einem dortigen Fahrradständer ab und sicherte dieses mittels Schloss. Als er rund 10 Minuten später zurück kam, war das Mountainbike des Herstellers "Corratec" nicht mehr vor Ort. Es wurde durch Unbekannte entwendet.

Zeugenhinweise erbeten

Bad Hersfeld. Eine 14-jährige Bad Hersfelderin war derzeitigen Erkenntnissen nach am Montagnachmittag (15.05.), gegen 16.20 Uhr, im Kurpark unterwegs, als sie vermutlich von vier Personen unvermittelt festgehalten und unsittlich berührt wurde. Die genauen Umstände und Hintergründe sind derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Die Geschädigte beschreibt die Personen wie folgt: alle waren männlich, von schmaler Statur, hatten schwarze beziehungsweise dunkle Haare und ein südländisches Erscheinungsbild.

Person 1: trug ein enges, langärmliges T-Shirt mit einer Weste darüber, eine schwarze Hose mit einem langen Reisverschluss auf dem linken Oberschenkel sowie eine Umhängetasche. Person 2: war bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer schwarzen Hose (vermutlich Jeans). Person 3: trug eine Art hellbeige Winterjacke sowie eine weite, schwarze Hose. Person 4 hatte lockige Haare und trug dunkle Klamotten.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

