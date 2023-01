Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Einbruch in Handyladen

Polizei bittet um Hinweise + Herrenrad gestohlen + Laderaum leergeräumt + Dieb greift zu + Werkzeug gestohlen + Pedelec-Fahrer fährt auf

Gießen (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Gießen vom 25.01.2023

Linden: Herrenrad gestohlen

Zwischen Montagabend (18 Uhr) und Dienstagmorgen (7 Uhr) stahlen Diebe im Wiesenberger Ring (OT Großen-Linden) ein weiß-blaues Herrenrad von Bulls, Modell "Sharptail Street 1" im Wert von etwa 600 Euro. Das Bike stand in einem abgeschlossenen Fahrradkeller des Mehrfamilienhauses und war zudem mittels Fahrradschloss gesichert gewesen. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006 3555.

Lich: Laderaum leergeräumt

Werkzeug im Wert mehrerer Tausend Euro erbeuteten Diebe in der Nacht zu Dienstag Nieder-Bessingen. Zwischen Montagabend, 19 Uhr und Dienstagmorgen, 5.50 Uhr schlugen die Kriminellen die Heckscheibe eines in der Erlesbergstraße parkenden, weißen Ford Transit ein und räumten anschließend die, unter anderem mit mehreren Bosch Professional-Geräten, beladene Ladefläche leer. Auch in der Grünberger Straße kam es zu einem entsprechenden Vorkommnis. So hatten Unbekannte dort ebenfalls die Heckscheibe eines weißen Ford Transit zertrümmert, um einen Blick in den Innenraum zu werfen. Der Stauraum allerdings war leer, weshalb es hier beim Versuch blieb. Nach bisherigen Erkenntnissen lässt sich der Tatzeitraum hier eingrenzen auf Montagabend, 21 Uhr bis Dienstagmorgen, 6.30 Uhr.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06401/91430 bei der Polizei in Grünberg zu melden.

Gießen: Dieb greift zu

Während der geschädigte Auslieferfahrer am Dienstagvormittag für die Apotheke im Neustädter Tor bestimmte Arzneimittel von der Ladefläche seines weißen Ford Transit auslud, nutzte gegen 11.50 Uhr ein Dieb die Gelegenheit und griff sich unbemerkt das im Cockpit abgelegte Handy sowie die Geldbörse. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0641/7006-3755

Lich: Werkzeug gestohlen

Aus einem weißen Kastenwagen von Opel stahlen Diebe zwischen Dienstagabend (22 Uhr) und dem frühen Mittwochmorgen (5.15 Uhr) mehrere Werkzeuge von Bosch. Der Vivaro stand im Tatzeitraum in einer Tiefgarage in der Licher Oberstadt. Um an die Beute zu gelangen, hatten die Kriminellen zuvor eine Seitenscheibe des Autos eingeschlagen und dann die Schiebetür geöffnet. Hinweise erbittet die Polizei in Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Einbruch in Handyladen / Polizei bittet um Hinweise

In der Nacht zu Dienstag (24. zertrümmerten Kriminelle die Schaufensterscheibe des O2-Shops im Gießener Seltersweg, rissen etwa ein Dutzend Smartphones aus deren Sicherungen und griffen sich außerdem zwei Notebooks. Mit der erlangten Beute flüchteten die Straftäter nur wenige Augenblicke später auf demselben Wege, über welchen sie zuvor in die Geschäftsräume gelangt waren. Passanten waren gegen 3 Uhr auf die ausgelöste Alarmanlage aufmerksam geworden und hatten die Polizei gerufen. Die Gießener Kripo ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, die das Tatgeschehen hatten beobachten können, sich unter Tel. 0641/7006-62555 zu melden.

Gießen: Pedelec-Fahrer fährt auf

Dienstagabend (24.Januar) gegen 19.40 Uhr befuhr ein 73-jähriger Pedelec-Fahrer den Altenfeldsweg in Richtung Schiffenberger Weg und fuhr auf einen vorausfahrenden Mercedes auf. Dabei stürzte der 73-Jährige und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 250 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell