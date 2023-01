Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: In die Luft geschossen + Taxifahrer angegriffen + Zu schnell unterwegs + Anhänger macht sich selbstständig

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 23.01.2023

Gießen: An Wohnungstür gehebelt

Hebelspuren an der Wohnungstür fanden Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Krofdorfer Straße am Freitagabend (20.01.) vor. Zwischen 17.45 Uhr und 22 Uhr entstanden die Schäden an der Tür. Offenbar versuchten Einbrecher in die im 4. Obergeschoss liegende Wohnung einzudringen. Die Tür hielt stand, die Diebe gelangten nicht in die Wohnung. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten Einbruchs und nimmt Hinweise auf Tat und Täter unter Tel.: 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: An Zigarettenautomat aufgehebelt

Dunkel gekleidete Jugendliche versuchten am Montag (23.1.) einen Zigarettenautomaten im Läufertsröder Weg aufzuhebeln. Bei ihrem Tun gegen 3.20 Uhr wurde eine Zeugin auf sie aufmerksam und vertrieb die beiden dunkel gekleideten, schlanken, jungen Männer. Sie flüchteten in Richtung Krofdorfer Straße. Am Automaten entstand geringer Sachschaden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen unter Tel.: 0641/7006-3755.

Gießen: In die Luft geschossen

Schüsse meldeten Zeugen am Sonntag (22.1.) um die Mittagszeit im Wiesecker Weg. Gegen 12.40 Uhr seien von dem Balkon eines Mehrfamilienhauses Schüsse in die Luft abgegeben worden. Kurz darauf konnte die entsprechende Wohnung, aus welcher der Schütze feuerte, durch die Polizei lokalisiert werden. Die Gesetzeshüter nahmen Kontakt zu ihm auf. Der 46-Jährige zeigte sich kooperativ und händigte eine Schreckschusswaffe aus. Diese stellten die Ermittler sicher und nahmen den Mann vorläufig fest. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Der alkoholisierte Mann wurde, im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen, an Familienangehörige überstellt.

Gießen: Auto aufgebrochen

In einen weißen Peugeot brachen Diebe zwischen Donnerstagnachmittag (19.1.) und Freitagfrüh (20.1.) ein. Das Fahrzeug parkte in der Grünberger Straße, als eine der hinteren Scheiben eingeschlagen wurde. Aus dem Firmenwagen stahlen die bislang unbekannten Langfinger Werkzeuge und Elektronik im Wert von mehreren 1000 Euro. Die Polizeistation Gießen Süd nimmt Hinweise von Zeugen unter Tel.: 0641/7006-3555 entgegen.

Langgöns: Taxifahrer angegriffen

In der Breitgasse kam es am Sonntag (22.1.) in den frühen Morgenstunden zu einem gewaltsamen Übergriff auf einen Taxifahrer. Nach einem verbalen Austausch gegen 4 Uhr vor der Taxizentrale schlugen und traten ein Pärchen auf den Fahrer ein. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen, die Hinweise auf Täter und Täterin geben können. Gesucht wird nach einem etwa 25-jährigen, blonden Mann mit kurzen Haaren und leicht dicklicher Figur. Seine Komplizin soll etwa 160 cm groß gewesen sein und braune Haare haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen, Tel.: 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Pohlheim: Auto aufgebrochen

In Watzenborn-Steinberg brachen Diebe zwischen Freitagabend (20.1.) und Samstag (21.1.) gegen 11.10 Uhr ein Fahrzeug auf. Sie schlugen bei einem, in der Dresdener Straße in Watzenborn-Steinberg, geparkten Ford eine Scheibe ein. Aus dem blauen PKW entnahmen sie einen leeren Karton. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Polizeistation Gießen Süd, Tel.: 0641/7006-3555 nimmt Hinweise von Tat und Tätern entgegen.

Lich: Kleinlaster aufgebrochen

Werkzeuge entwendeten Diebe aus einem Kleinlaster in der Ringstraße. Zwischen Freitagnachmittag (20.1.) und Samstag (21.1.) gegen 15 Uhr brachen sie zwei Fenster eines Mercedes-Pritschenwagens auf. Werkzeug im Wert von etwa 2000 Euro nahmen sie mit und hinterließen einen Sachschaden, der sich ebenfalls im niedrigen vierstelligen Bereich befindet. Die Polizei in Grünberg, Tel.: 06401/9143-0 nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.

Hungen: Werkzeug aus Auto gestohlen

In der Nacht von Freitag (20.1.) zu Samstag (21.1.) entwendeten bislang Unbekannte Werkzeug im Wert von ca. 5000 Euro aus einem weißen VW. Bei dem in der Gießener Straße auf einem Parkstreifen geparkten Caddy, schlugen die Diebe die Heckscheibe ein und stahlen die im Fahrzeug befindlichen Bohrmaschinen und Werkzeuge. Die Polizei in Grünberg, Tel.: 06401/9143-0 bittet um Hinweise von Zeugen.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Auf Parkplatz Audi touchiert

1.500 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Audi nach einer Unfallflucht zwischen Montag (16.Januar) 13.15 Uhr und Donnerstag (19.Januar) 10.00 Uhr in der Hein-Heckroth-Straße. Vermutlich touchierte ein Unbekannter auf einem Parkplatz einen geparkten schwarzen Q5 an der vorderen Stoßstange. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Rabenau: Zaun beschädigt

Ein bislang Unbekannter beschädigte zwischen Freitag (20.Januar) 18.00 Uhr und Samstag (21.Januar) 15.00 Uhr in der Straße "Am Rotacker" in Odenhausen einen Zaun und fuhr davon. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Fernwald: Beim Rangieren Mercedes beschädigt

Montagnacht (23.Januar) gegen 4.15 Uhr beschädigte ein Unbekannter beim Rangieren in der Industriestraße in Annerod vor einer Lagerhalle einen geparkten weißen Mercedes Sprinter. Im Anschluss fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Beim Vorbeifahren Außenspiegel beschädigt

Am Dienstag (17.Januar) gegen 10.55 Uhr befuhr ein Unbekannter die Bruchstraße in Richtung Bleichstraße. Beim Vorbeifahren beschädigte ein Unbekannter den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten braunen Opel Adam und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf 150 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Fernwald: Daimler gestreift

Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein bislang Unbekannter am Mittwoch (18.Januar) zwischen 13.00 Uhr und 16.45 Uhr einen geparkten schwarzen Daimler 220cdi vorne links und fuhr davon. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Wenden Vorfahrt missachtet

Mittwochmorgen (18.Januar) gegen 7.30 Uhr vollzog ein Unbekannter in der Händelstraße einen Wendevorgang und beabsichtigte nach links in die Schubertstraße abzubiegen. Dabei missachtete der Unbekannte den vorfahrtsberechtigten VW einer 43-Jährigen und streifte das Fahrzeug an der rechten, hinteren Fahrzeugseite. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Pohlheim: Zu schnell unterwegs

Sonntagabend (22.Januar) gegen 18.00 Uhr befuhr ein zunächst Unbekannter die Dorf-Güller-Straße von der Landstraße 3131 kommend und bog nach links in die Straße "Am Pfahlgraben" ab. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Unbekannte von der Fahrbahn ab, kollidierte mit dem Bordstein, wobei die Radaufhängung abriss. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. In der Nähe trafen Polizeibeamte den 34-jährigen Fahrer und einen 55-jährigen Mitfahrer an, die offenbar unter dem Einfluss von Alkohol standen. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete der 34-Jährige 1,22 Promille und der Mitfahrer 2,79 Promille. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Biebertal: Von der Fahrbahn abgekommen

Eine 44-jährige Frau in einem Renault befuhr die Landstraße 3047 von Krofdorf-Gleiberg in Richtung Frankenbach und kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Beim Einparken Ford beschädigt

Am Sonntag (22.Januar) gegen 9.55 Uhr beabsichtigte ein 25-jähriger Mann in einem VW in der Frankfurter Straße (Höhe 381) am Fahrbahnrand einzuparken und beschädigte dabei einen geparkten Ford. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Hungen: Glatteisunfall

Ein 20-Jähriger Mann in einem VW befuhr Sonntagnacht (22.Januar) gegen 1.30 Uhr die Straße "Helgengärten" in Rodheim. Vermutlich aufgrund von Eisglätte rutschte der VW-Fahrer nach rechts an den Fahrbahnrand und stieß gegen eine Bank sowie einen Stromverteilerkasten. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.580 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Heuchelheim: Unfallflucht in der Brauhausstraße

Zwischen Sonntag (01.Januar) 0.00 Uhr und Freitag (20.Januar) 0.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter in der Brauhausstraße (Höhe 33) einen am Fahrbahnrand geparkten Skoda. Als der Besitzer zu seinem schwarzen Superb auf der linken Seite. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 700 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Lollar: Beim Vorbeifahren Fiat touchiert

Am Sonntag (22.Januar) gegen 10.00 Uhr befuhr ein 51-jähriger Mann aus Lollar in einem BMW die Daubringer Straße und touchierte in Höhe der Hausnummer 51 einen am Fahrbahnrand geparkten Fiat. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Radlerin stürzt und verletzt sich leicht

Ein 25-jährige Radlerin befuhr Sonntagabend (22.Januar) gegen 19.25 Uhr den Heegstrauchweg in Richtung Schiffenberger Tal. Dabei stieß die Radfahrerin gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Toyota und stürzte. Die 25-Jährige verletzte sich dabei leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Beim Einparken Hauswand beschädigt

Am Sonntag (22.Januar) gegen 11.15 Uhr beabsichtigte ein 85-jähriger Mann in einem VW rückwärts in der Goethestraße einzuparken. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug außer Kontrolle und kollidierte mit einer Hauswand. Der VW-Fahrer verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Pohlheim: Anhänger macht sich selbstständig

Eine 54-jährige Frau befuhr am Sonntag (22.Januar) gegen 15.50 Uhr in einem BMW mit Anhänger den Grüninger Weg in Garbenteich. In Höhe der Hausnummer 6 löste sich der Anhänger, rollte nach rechts von der Fahrbahn und beschädigte einen Stromverteilerkasten sowie ein Verkehrszeichen. Dabei entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

