Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Ganoven als Schornsteinfeger und zu Rauchmelderprüfung unterwegs! + Bei Überholvorgang Scooter-Fahrer verletzt + Kontrolle verloren

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 20.01.2023

Ganoven als Schornsteinfeger und zu Rauchmelderprüfung unterwegs! + Bei Überholvorgang Scooter-Fahrer verletzt + Kontrolle verloren

Gießen: Fahrrad vor Schule gestohlen

Zwischen 7.40 Uhr und kurz vor 9 Uhr stahl ein bislang unbekannter Dieb am Mittwoch (19.1.) ein Fahrrad im Alten Steinbacher Weg. Der Besitzer hatte das schwarze E-Bike der Marke Bulls vor der Ostschule abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Kurz darauf stellte er den Diebstahl des hochwertigen Rades fest. Die Polizei in Gießen, Tel.: 0641/7006-3555 sucht Zeugen des Diebstahls und bittet um Hinweise auf Täter und den Verbleib des Rades.

Gießen: Ganoven als Schornsteinfeger und zu Rauchmelderprüfung unterwegs!

Zwei Fälle von Betrug durch falsche Handwerker meldeten Bürgerinnen und Bürger der Polizei in den letzten Tagen. An der Tür eines Hauses im Schwarzacker klingelte am Mittwoch (19.1.) gegen 11 Uhr ein Mann. Er gab sich gegenüber der Bewohnerin als Schornsteinfeger aus und bat um Einlass, um die Öfen zu kontrollieren. Die Seniorin ließ den Mann ein und händigte ihm schließlich 160 Euro in bar für die angeblich geleistete Arbeit aus. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass es sich bei dem vermeintlichen Schornsteinfeger um einen Betrüger handelte. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Betruges und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Gauner geben können. Bei ihm soll es sich um einen ca. 180 cm großen und schlanken Mann gehandelt haben. Er habe dunkle, kurze Haare und sei etwa 50 Jahre alt. Der dunkel gekleidete Mann habe einen medizinischen Mundschutz und eine schwarze Kappe getragen. Hinweise werden unter Tel.: 0641/7006-6555 entgegengenommen.

Bereits am Dienstag (18.1.) verschafften sich zwei Männer gegen 14 Uhr Zugang zu einer Wohnung in der Gnauthstraße. Unter dem Vorwand, die Rauchmelder in dem Mehrfamilienhaus zu prüfen und dies direkt abzurechnen baten sie den Senior zur Kasse. Der Mann sollte die anfallende Gebühr von 10 Euro mit seiner Bankkarte bezahlen und die geschickten Gauner entlockten ihm dabei auch noch deren PIN. Mitsamt der Karte verschwanden die Männer. Bis der Diebstahl auffiel buchten die Täter 2000 Euro vom Konto des Seniors ab. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und Computerbetrug und bittet um Hinweise unter Tel.: 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Unfallflucht nach Wendemanöver

Vermutlich bei einem Wendemanöver beschädigte am Donnerstag (19.Januar) gegen 19.50 Uhr ein bislang Unbekannter einen in der Karl-Benner-Straße geparkten Dacia. Der Unbekannte befuhr offenbar die Karl-Benner-Straße, fuhr zum Wenden in eine Hofeinfahrt und beim Zurücksetzen touchierte er den braunen Logan an der Fahrertür. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 3.500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Linden: Bei Überholvorgang Scooter-Fahrer verletzt

Donnerstagabend (19.Januar) gegen 22.50 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter die Gießener Straße in Leihgestern in Richtung Großen-Lindener-Straße. Auf Höhe der Hausnummer 393 überholte der Unbekannte offenbar ohne genügend Sicherheitsabstand einzuhalten einen 42-jährigen E-Scooter-Fahrer und streifte ihn. Der 42-Jährige verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

A45/Linden: Wildunfall

Eine 28-jährige Frau in einem Kia befuhr Donnerstagabend (19.Januar) gegen 22.15 Uhr den rechten Fahrstreifen der Bundesautobahn 45 in Fahrtrichtung Dortmund als plötzlich zwei Wildschweine die Fahrbahn kreuzten. Es kam zum Zusammenstoß mit den Tieren. Glücklicherweise verletzte sich die Kia-Fahrerin nicht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro.

B276/Laubach: Kontrolle verloren

Am Donnerstag (19.Januar) gegen 12.10 Uhr befuhr eine 55-Jährige in einem Renault die Bundesstraße 276 in Richtung Freienseen. Kurz vor dem Ortseingang verlor die Renault-Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutschte in die Leitplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4.200 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Pohlheim: Vorfahrt missachtet

Ein 30-jähriger Mann aus Hungen in einem BMW befuhr am Donnerstag (19.Januar) gegen 18.50 Uhr die Straße "Zur Mühle" und missachtete an der Kreuzung zur Gießener Straße den Daihatsu einer 43-jährigen Pohlheimerin, die auf der Gießener Straße in Richtung "Zur Lutherlinde" unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde der Daihatsu gegen ein Verkehrsschild geschoben. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.080 Euro. Eine 47-jährige Mitfahrerin der Pohlheimerin verletzte sich dabei leicht. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Corina Weisbrod

Pressesprecherin

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell