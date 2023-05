Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Vogelsbergkreis

Zeichen auf Verkehrsinsel umgefahren und Unfallflucht begangen

Schlitz. Am Samstag (13.05.), gegen 22:55 Uhr, fuhr ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich die Herrngartenstraße von Schlitz kommend in Fahrtrichtung Bad Salzschlirf. In einer Linkskurve kam er mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und fuhr über die Verkehrsinsel. Dabei beschädigte er ein Verkehrsschild. Der Sachschaden beträgt 800 Euro. Laut Angaben eines Zeugen könnte es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen weißen Skoda handeln. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise zum Unfallgeschehen erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, der Polizeiposten Schlitz unter der Tel. 06642/60999-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache

Zwei Leichtverletzte bei Kollision

Ulrichstein. Am Samstag (13.05.), um 14:50 Uhr, befuhr eine 54-jährige Fahrerin aus Nidda mit ihrem Seat Cupra die L3139 aus Lauterbach kommend in Richtung Schotten. Ein 35-jähriger Fahrer aus Grebenhain fuhr mit seinem VW Golf die L3139 aus Schotten kommend und wollte am Ulrichsteiner Kreuz nach links auf die L3073 nach Ulrichstein abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Fahrerin und der Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in einem Fall in ein Klinikum verbracht. Der Sachschaden beträgt circa 12.000 Euro.

