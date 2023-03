Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230322-5: 29-Jähriger bei Arbeitsunfall tödlich verletzt

Pulheim (ots)

Rettungshubschrauber im Einsatz

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt:

Am Mittwoch (22. März) ist bei einem Arbeitsunfall auf einem Feld in Pulheim-Dansweiler ein Mann (29) so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Erste-Hilfe-Maßnahmen und Rettungsmaßnahmen eines Notarztes hatten dem Verletzten nicht mehr helfen können.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Arbeiter mit seinem Kollegen (32) auf einem Feld an der Landesstraße 91 mit einem Kleinbagger gearbeitet haben. Während der Arbeiten habe sich die Schaufel des Baggers gelöst und sei auf den 29-Jährigen gefallen. Dabei sei er so stark verletzt worden, dass zusätzliches medizinisches Personal mit einem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle flog.

Ein Notfallseelsorger kümmerte sich noch an der Unfallstelle um den Kollegen und die Lebensgefährtin des Mannes. Polizisten sperrten die L 91 für die Dauer der Rettungsarbeiten und für die Tatortaufnahme. Kriminalbeamte des Kriminalkommissariats 11 haben unmittelbar die Ermittlungen an der Unfallörtlichkeit aufgenommen. Teil der Ermittlungen ist nun, wie sich die Schaufel lösen konnte. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell