POL-REK: 230322-4: Öffentlichkeitsfahndung nach Räuber

Frechen (ots) - Straßensperrung in Frechen-Bachem In der Nacht zu Mittwoch (22. März) ist aus bislang ungeklärter Ursache in Frechen-Bachem das Führerhaus eines LKW in Brand geraten. Der Fahrer (35) verletzte sich beim Versuch Anhänger und Zugmaschine zu trennen leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Polizisten sperrten für die Zeit der Löscharbeiten und der Bergung der ausgebrannten Zugmaschine ...

