POL-OH: Diebstahl auf Baustelle - Einbrüche - Gefährliche Körperverletzung

Diebstahl auf Baustelle

Fulda. Von einer Baustelle im Bereich des Stadions in der Johannisstraße stahlen Unbekannte in der Nacht zu Freitag (12.05.) Elektrokabel im Wert von mehreren tausend Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in öffentliche Einrichtung

Fulda. Indem sie ein Fenster einschlugen, brachen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (13.05.) in ein Gebäude der Hochschule in der Leipziger Straße ein. Die Täter stahlen einen Laptop mit Zubehör und Bargeld. Es entstand circa 5.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. Unbekannte versuchten zwischen Donnerstagabend (11.05.) und Samstagmittag (13.05.) in ein Einfamilienhaus in der Robert-Koch-Straße einzubrechen. An Türen und Fenstern entstand rund 3.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Vereinszentrum und Kindertagesstätte

Fulda. In der Von-Mengersen-Straße im Stadtteil Johannesberg brachen Unbekannte am Samstag (13.05.), zwischen 3 Uhr und 17.15 Uhr, in ein Vereinszentrum ein. Die Täter schlugen zunächst die Scheibe des Büros im Erdgeschoss ein, durchsuchten im Anschluss die Räumlichkeiten und stahlen Bargeld. Danach drangen sie in die neben dem Vereinsheim liegende Kita ein. Was dort gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch eine benachbarte Grundschule wurde zum Ziel der Einbrecher. Dort versuchten die Täter die Eingangstür mit einem Stein einzuwerfen. Die Scheibe hielt stand. Insgesamt wurde circa 2.500 Euro Sachschaden verursacht. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefährliche Körperverletzung

Fulda. Am späten Samstagabend (13.05.) kam es in der Kleingartenanlage in der Olympiastraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Eine Frau und ein Mann, beide 44 Jahre alt, wollten gegen 22.30 Uhr die Kleingartenanlage verlassen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hielten sich im Zugangsbereich zu diesem Zeitpunkt zwei männliche Personen auf und forderten das Paar auf, ihnen die Ausgangstür aufzuschließen. Kurz darauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in deren Verlauf einer der Männer den 44-Jährigen Richtung Kopf schlug und im Anschluss auf den zu Boden gestürzten Mann eintrat. Die Frau öffnete zwischenzeitlich die Tür, woraufhin die Männer das Gelände verließen und mit Mountainbikes davonfuhren.

Der 44-Jährige musste in einem Krankenhaus medizinisch behandelt werden.

Die Männer können folgendermaßen beschrieben werden:

Täter: männlich, circa 170 bis 175 cm groß, hellhäutig, athletische Figur, kurzgeschorene Haare, bekleidet mit einer roten Jacke, dunkler Hose, Rucksack

Begleiter: männlich, circa 170 cm groß, hellhäutig, schlanke Figur, dunkle Haare, bekleidet mit einer Sportjacke mit weißen Streifen auf den Ärmeln, Rucksack

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

