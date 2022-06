Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Beim Vorbeifahren kollidiert

Gescher (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Samstag in Gescher gekommen ist. Ein 33-Jähriger hatte gegen 12.10 Uhr die Schuckertstraße befahren und wollte nach links in eine Einfahrt abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem nachfolgenden Wagen eines 53-Jährigen: Der Gescheraner hatte links an dem Auto des Südlohners vor ihm vorbeifahren wollen. Dieser zog sich leichte Verletzungen zu. Er wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. (to)

