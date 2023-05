Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Praxis - Einbruch in Wohnwagen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Praxis

Bebra. Durch Einschlagen eines Kellerfensters gelangten unbekannte Täter zwischen Freitagabend (12.05.) und Sonntagvormittag (14.05.) in Praxisräume in der Hersfelder Straße. Im Inneren brachen sie gewaltsam eine Tür sowie einen Bürorollcontainer auf und flüchteten mit einer geringen Menge Bargeld. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohnwagen

Bad Hersfeld. Unbekannte Täter drangen am Sonntagmittag (14.05.), zwischen 15.45 und 16.15 Uhr, in einen in der Kolpingstraße auf einem Festplatz geparkten Wohnwagen ein. Mit Bargeld sowie Schmuck flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell