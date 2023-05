Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Leichtverletzte Radfahrerin im Weimarer Tunnel in Fulda

Am Sonntag, dem 14.05.2023, fuhr eine 22-jährige Frau aus Fulda gg. 11:30 Uhr trotz dem Verbot der Einfahrt mit ihrem Damenrad in den Weimarer Tunnel in Fahrtrichtung Langebrückenstraße ein. Hier kam sie bedingt durch die Gefällestrecke und aus Unachtsamkeit ohne Fremdeinwirkung ins Straucheln, verlor die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte. Glücklicherweise trug sie nur leichte Verletzungen davon und wurde in einem Fuldaer Krankenhaus ambulant behandelt.

Polizeipräsidium Osthessen, Polizeistation Fulda - Müller, A., PHK

