POL-OH: Verkehrsunfall mit Motorrad - Rettungshubschrauber im Einsatz

Fulda (ots) - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden Am Freitagabend kam es gegen kurz vor 22 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Daimler-Benz-Straße in Fulda. Ein 46-jähriger Mann aus Fulda wollte mit seinem Kia von einem Grundstück in die Daimler-Benz-Straße einfahren. Dabei übersah er einen von links kommenden BMW, der in Richtung Leipziger Straße unterwegs war und von einem 25-jährigen Mann aus Fulda gefahren ...

