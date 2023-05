Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Fulda (ots)

Verkehrsunfälle in Bebra

In der Nacht von Donnerstag, den 11.05.23 auf Freitag, den 12.05.23 wurde der PKW eines Bebraner Bürgers auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses angefahren und beschädigt. Kurz nach Erstattung der Verkehrsunfallanzeige meldete sich die Unfallverursacherin bei dem Geschädigten. Am Pkw des Geschädigten entstand ein Sachschaden von ca. 1000,- Euro. Der Schaden am PKW der Verursacherin dürfte deutlich höher ausfallen.

Am Freitag, den 12.05.23 ereignete sich auf der Eisenacher Straße in Bebra ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hieran waren ein PKW und ein Leichtkraftrad beteiligt. Ein 17 jähriger befuhr mit seinem Leichtkraftrad die Eisenacher Straße aus Richtung Weiterode kommend in Richtung Innenstadt. Der 22 jährige PKW Fahrer überquerte die Eisenacher Straße und übersah den vorfahrtsberechtigten Leichtkraftradfahrer. Die beiden Unfallbeteiligten kollidierten miteinander. Bei dem Zusammenstoß kam der Leichtkraftradfahrer zu Fall und verletzte sich am Unterarm. An beiden Kraftfahrzeugen ist erheblicher Sachschaden von insgesamt ca. 8.000,- EUR entstanden.

Gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Polizeidirektion Hersfeld - Rotenburg, Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda, POK Binnemann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell