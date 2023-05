Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hünfeld

Fulda (ots)

Freitag, 12. Mai 2023

Stoppschild missachtet

Trotz unmissverständlicher Beschilderung kam es Freitagmittag zu einer Vorfahrtverletzung an der Kreuzung Landesstraße 3380 / Milchstraße bei Eiterfeld Fürsteneck.

Eine 46-jährige Frau aus Hünfeld befuhr mit ihrem Pkw die verlängerte Milchstraße von Fürsteneck in Richtung Leibolz. Dabei querte sie die Landstraße 3380, ohne ihr Fahrzeug am dortigen Stoppschild anzuhalten und übersah hierbei den aus Richtung Eiterfeld kommenden Pkw einer 36-jährigen Frau aus dem Wartburgkreis.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes drehte sich der PKW der Thüringerin einmal um die eigene Achse und kam erst im Straßengraben zum Stehen.

In der Vergangenheit kam es an dieser Örtlichkeit bereits mehrfach zu Verkehrsunfällen, mit zum Teil schwerstem Ausgang. Auf der L 3380 gilt an dieser Stelle eine Geschwindigkeitsbeschränkung und auf das nahende Stoppschild der Milchstraße wird unmissverständlich hingewiesen. Die Polizei weist aus gegebenen Anlass nochmals auf die Einhaltung der Verkehrsregelung hin.

Glücklicherweise wurde dieses Mal niemand verletzt und an den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 12.500 EUR.

Polizeistation Hünfeld, PHK Kreß

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell