Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Vandalismus an mehreren Fahrzeugen

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld. In der Nacht von Donnerstag (11.05.) auf Freitag (12.05.) kam es in Alsfeld zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Pkw. Die bislang unbekannten Täter schlugen hierbei Scheiben ein und zerkratzten den Lack der Fahrzeuge. Die Taten erstreckten sich über mehrere Straßenzüge rund um die Rodenbergstraße. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell