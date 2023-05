Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Nach Verkehrsunfallflucht - Ermittlungsverfahren eingeleitet

Hofbieber. Am Sonntag (30.04.), gegen 9.30 Uhr, ereignete sich im Lichtweg ein Verkehrsunfall, bei dem rund 2.000 Euro Sachschaden entstand. Derzeitigen Erkenntnissen nach ist ein Pkw gegen einen Metallzaun eines Gartens gefahren und hat diesen beschädigt. Der Verursacher kam seinen Pflichten nicht nach und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen informierte umgehend die Polizei und gaben wichtige Informationen zum flüchtigen Fahrzeug sowie Fahrer weiter. So konnte eine Streife kurze Zeit später den mutmaßlichen Fahrzeugführer und das entsprechende Fahrzeug ermitteln. Gegen den flüchtigen Verursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Fahrerflucht eingeleitet.

Polizeistation Hilders

Auffahrunfall mit drei Pkw

Petersberg. Bei einem Unfall am Mittwoch (10.05.) entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.500 Euro. Eine 38-jährige VW-Fahrerin befuhr gegen 7.30 Uhr in Petersberg die B 458 aus Richtung Hilders kommend in Fahrtrichtung Petersberg. Als sie ihr Fahrzeug verkehrsbedingt stoppen musste, tat es eine ihr nachfolgende 22-jährige Audi-Fahrerin gleich. Eine 19-jährige VW-Fahrerin erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf den vor ihr stehenden Audi auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle drei Fahrzeuge aufeinander geschoben.

Polizeistation Fulda

HEF

Durchfahrtshöhe überschritten

Bebra. Im Zeitraum zwischen Sonntag (07.05.), 17 Uhr, und Montag (08.05.), 8 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer das Parkhaus eines Einkaufszentrums in der Innenstadt. Die Durchfahrtshöhe lässt ausschließlich Fahrzeuge bis maximal 1,90 m zu. Der Unbekannte missachtete vermutlich die angegebene Höhe und streifte mit seinem Fahrzeugdach die Träger der Überbauung. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise werden unter 06623-937-0 erbeten.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Mauer beschädigt

Haunetal. Am Samstag (06.05.), gegen 8.20 Uhr, wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer eine Grundstücksmauer in der Milseburgstraße in Haunetal beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Lkw touchiert Pkw

Ludwigsau. Am Dienstag (09.05.), gegen 15.20 Uhr, befuhr eine 52-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Soden-Allendorf die B27 von Bad Hersfeld kommend in Fahrtrichtung Bebra. In Friedlos musste die Fahrerin aufgrund einer Verkehrsampel ihr Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Ein 47-jähriger Lkw-Fahrer fuhr zur gleichen Zeit aus einer kleinen Seitenstraße auf die B 27 auf. Dabei touchierte er den Pkw der 52-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.500 Euro.

Kollision mit Wildschwein

Niederaula. Am Mittwoch (10.05.), gegen 5.55 Uhr, befuhr eine 29-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld die K31. Zwischen Hattenbach und Kleba in Fahrtrichtung Niederaula querte plötzlich ein Wildschwein von rechts nach links die Fahrbahn. Die Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro am Pkw.

4.000 Euro Sachschaden bei Zusammenstoß

Neuenstein. Am Donnerstag (11.05.), gegen 0.20 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine mit Auflieger die GLS-Germany-Straße. In dem dortigen Wendehammer musste der Fahrer wegen eines entgegenkommenden Fahrzeugs rangieren und fuhr rückwärts auf einen hinter ihm wartenden Sprinter eines 42-jährigen Fahrers auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell