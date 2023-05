Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Baumaschine gestohlen - Mehrere Einbrüche in Vereinsheime - Traktor gestohlen

Fulda (ots)

Baumaschine gestohlen

Künzell. Von einer Baustelle im Bereich einer Kindertagesstätte in der Peter-Henlein-Straße stahlen Unbekannte zwischen Freitagnachmittag (05.05.) und Montagmorgen (08.05.) einen Stampfer im Wert von circa 1.500 Euro. Die Maschine war mittels Kette und Schloss am Arm eines Minibaggers gegen die Wegnahme gesichert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Einbrüche in Vereinsheime

Hünfeld. Unbekannte brachen zwischen Dienstagmittag (09.05.) und Mittwochmittag (10.05.) in ein Vereinsheim im Bereich der Rosskuppe ein. Die Täter hebelten dazu mehrere Türen auf und durchsuchten den Innenraum nach Diebesgut. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen, es entstand jedoch circa 700 Euro Sachschaden.

In der Straße "Am Dornstiegel" im Ortsteil Kirchhasel brachen Unbekannte zwischen Dienstagabend (09.05.) und Mittwochnachmittag (10.05.) in ein weiteres Vereinsheim ein. Die Täter schlugen ein Fenster ein, um ins Gebäudeinnere zu gelangen. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell nicht bekannt. Es entstand circa 1.000 Euro Sachschaden.

Auch ein Vereinsheim im Ortsteil Roßbach, an der K 147 gelegen, wurde zwischen Dienstagabend (09.05.) und Mittwochabend (10.05.) zum Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter hebelten ein Fenster auf und stahlen Bargeld aus einem Spielautomaten im Aufenthaltsraum. Im Anschluss verschafften sie sich Zutritt zum Verkaufstand. Dort wurde nach derzeitigem Stand nichts entwendet. Es entstand circa 5.000 Euro Sachschaden.

Der Einbruch in ein Sportlerheim in der Straße "Fuldaer Graben" im Ortsteil Dammersbach zwischen Dienstagabend (09.05.) und Mittwochmittag (10.05.) scheiterte. Die angegangenen Türen hielten stand. Es wurde jedoch rund 3.000 Euro Sachschaden verursacht.

Die Kriminalpolizei Fulda hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch unklar. Wer Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen in den entsprechenden Bereichen und Zeiträumen geben kann, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Traktor gestohlen

Großenlüder. Im Ortsteil Müs stahlen Unbekannte am Mittwochabend (10.05.), zwischen 18 Uhr und 21.45 Uhr, einen roten Traktor des Herstellers JI Case mit dem amtlichen Kennzeichen FD-EU 160. An dem Fahrzeug sind im oberen Bereich der Kabine vorne und hinten jeweils zwei LED-Lampen montiert. Der Traktor stand in einer Halle in der Straße "Am Biengarten" und hat einen Wert von circa 15.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell