Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Zusammenstoß zwischen Lkw und Mercedes

Hünfeld. Ein 32-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Freitag (05.05.), gegen 10 Uhr, die Europastraße und wollte nach links auf die L 3176 in Richtung Hünfeld abbiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug eines 61-jährigen Mannes, welcher von Michelsrombach kommend ebenfalls auf der L 3176 in Richtung Hünfeld unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 61-jährige Mercedes-Fahrer leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die Landstraße während der Reinigungs- und Aufräumarbeiten für rund 30 Minuten voll gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Polizeistation Hünfeld

UPDATE: 63-jähriger Radfahrer schwer verletzt - Zeugen gesucht

Fulda - Ein 63-jähriger E-Bike-Fahrer aus Künzell wurde bei einem Unfall am Dienstag (09.05.) schwer verletzt. Er befuhr nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 16.45 Uhr mit seinem Fahrrad die Neuenberger Straße aus Richtung Abt-Richard-Straße kommend in Fahrtrichtung "An St. Florian". Im Bereich der Neuenberger Straße stieß der Mann aus bislang unbekannten Gründen gegen das Heck eines dort ordnungsgemäß geparkten BMW. Hierdurch kam er zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Ersthelfer versorgten den 63-Jährigen vorbildlich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes, der ihn umgehend zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus brachte. An dem Fahrrad und dem BMW entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 4.000 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter der 0661 1051050 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Bebra. Am Dienstag (09.05.), gegen 10.45 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Lkw-Fahrer aus Rotenburg mit seinem Gespann von der L 3251 kommend über die Auffahrt Bebra-Süd auf die B 27. Kurz nach der Auffahrt kam der Fahrer leicht nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte hierbei mit dem Anhänger die Leitplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

74-jährige Fußgängerin angefahren

Bad Hersfeld. Am Montag (08.05.), gegen 12.40 Uhr, befuhr ein 67-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die Ausfahrt eines Einkaufsmarkt-Geländes und wollte nach links in die Heinrich-von-Stephan-Straße einbiegen. Eine 74-jährige Fußgängerin aus Bad Hersfeld ging vom Gehweg auf der gegenüberliegenden Seite auf die Heinrich-von-Stephan-Straße in Richtung Ausfahrt des Marktes. Beim Abbiegen kollidierten Pkw und Fußgängerin, wobei die 74-Jährige leicht verletzt wurde. Durch einen RTW wurde die Dame ins Klinikum Bad Hersfeld transportiert. Es entstand kein Sachschaden.

Zeugenhinweise nach Unfallflucht erbeten

Bad Hersfeld. In der Zeit von Montag (08.05.), 16.30 Uhr, bis Dienstag (09.05.), 7 Uhr, hatte ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld sein Fahrzeug, einen schwarzen Ford Fiesta, am Fahrbahnrand der Straße "Alte Straße" geparkt. Während des Tatzeitraums fuhr vermutlich ein unbekannter Fahrzeugführer gegen das geparkte Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kollision zwischen Pkw und Lkw

Niederaula. Am Dienstag (09.05.), gegen 11.40 Uhr, fuhr ein 59-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine von einem Gelände eines Unternehmens in Niederjossa nach links in die Industriestraße. Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Industriestraße und wollte nach rechts in die Ausfahrt des Unternehmens einbiegen. Der Pkw-Fahrer hielt an, um die Sattelzugmaschine mit Auflieger aus der Ausfahrt abbiegen zu lassen. Beim Abbiegen schwenkte der hintere linke Teil des Aufliegers nach links aus und streifte den Pkw. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.100 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Verkehrsunfallflucht

Alsfeld - In der Zeit vom 28.04. bis zum 09.05. stellte ein Fahrzeughalter seinen grau-braunen Skoda Fabia ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen der Alicestraße im Bereich eines Bau- und Gartenmarktes in Fahrrichtung stadteinwärts ab. Während dieser Zeit kam es zu einer Beschädigung des linken Außenspiegels, welche vermutlich durch einen anderen Verkehrsteilnehmer des fließenden Verkehrs verursacht wurde. Die Polizeistation Alsfeld bittet um sachdienliche Hinweise bzgl. eines möglichen Unfallverursachers unter der Telefonnummer 06631-9740 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Polizeistation Alsfeld

