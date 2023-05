Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Lagerraum - Graffiti an Grundschule

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Lagerraum

Feldatal. Unbekannte Täter brachen zwischen Montagnachmittag (08.05.) und Dienstagabend (09.05.) gewaltsam die Haupteingangstür einer Lagerhalle im Hardtweg in Ermenrod auf. Aus dem Inneren entwendeten die Langfinger Kupfertöpfe und Heizungsrohre in unbekannter Menge. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Graffiti an Grundschule

Schwalmtal. Im Zeitraum vom Donnerstag (04.05.), gegen 16 Uhr, bis Freitag (05.05.), 6 Uhr, kam es an einer Grundschule in der Sudetenstraße in Brauerschwend zu Farbschmierereien. Bisher unbekannte Täter besprühten die Schulgebäude mit den Schriftzügen "S|he 2023" und "1UP". Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle, oder über die Online-Wache der Polizei-Hessen unter www.polizei.hessen.de

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell