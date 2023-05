Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrradfahrer kollidiert mit geparkten Pkw und wird schwer verletzt

Fulda (ots)

Neuenberg - Ein 63-jähriger E-Bike-Fahrer aus Künzell befuhr am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr die Neuenberger Straße, als er in Höhe eines Kindergartens aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem E-Bike gegen das Heck eines geparkten BMW stieß. Der Fahrradfahrer, der zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm trug, zog sich schwere Verletzung im Kopfbereich zu und wurde nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Eine medizinische Ursache kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

