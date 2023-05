Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Lkw touchiert Zaun und Straßenlaterne

Ludwigsau. Am Montag (08.05.), gegen 12 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine mit Auflieger verbotswidrig den Tannenweg aus Richtung Hersfelder Straße in Richtung Friedhofsweg. Anschließend bog er rechts auf den Friedhofsweg ab. Dabei touchierte er einen Holzzaun am linken Fahrbahnrand sowie eine Hecke und eine Straßenlaterne am rechten Fahrbahnrand. Der Fahrer fuhr weiter auf dem Friedhofsweg in Richtung Industriestraße und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Durch Zeugen konnte der Unfallverursacher ermittelt und durch eine Polizeistreife im dem Bereich der Industriestraße angetroffen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 750 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Kleinkraftrad übersehen

Bebra. Ein 40-jähriger Lkw-Fahrer aus Bad Hersfeld befuhr am Montag (08.05.), gegen 6.20 Uhr, die Straße "Am Sportplatz"" in Richtung Kasseler Straße. Im Einmündungsbereich wollte dieser nach links abbiegen, wobei es zu einem Zusammenstoß mit einem 61-jährigen Kleinkraftradfahrer aus Cornberg kam, der die Kasseler Straße aus Richtung B 83 befuhr. Der 61-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.200 Euro.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

