Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

HEF

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Bebra. Am Freitag (05.05.) befuhr ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus Bebra gegen 22.30 Uhr die Hersfelder Straße stadtauswärts aus Richtung des Bahnhofs kommend. Als dieser nach links auf ein Tankstellengelände auffahren wollte, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw eines 47-jährigen Bebraner. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 13.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Ohne Helm und unter Alkoholeinfluss

Bad Hersfeld. Ein 16-Jähriger aus Bad Hersfeld war am Freitagnachmittag (05.05.) zunächst ohne Helm im Kreisgebiet mit seinem Mofa unterwegs. Er wurde gegen 16.50 Uhr in einem Bad Hersfelder Stadtteil von einer Polizeistreife kontrolliert. Da der Jugendliche augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, erwartet ihn nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Neuenstein. Am Samstagmorgen (06.05.), gegen 8.30 Uhr, stürzte ein 57-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad auf dem parallel zur B 324 verlaufenden Radweg von Obergeis kommend in Richtung Aua. Hierbei verletzte er sich leicht. Zum einen hätte der Radweg nicht mit einem Kraftfahrzeug befahren werden dürfen, zum anderen war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Da der 57-Jährige zudem augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Geparktes Fahrzeug touchiert

Bad Hersfeld. Am Freitag (05.05.), gegen 17.15 Uhr, parkte eine 40-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld ihr Fahrzeug in einer Parkbucht eines Lebensmittelmarktes in der Heinrich-von-Stefan-Straße. Eine 71-jährige Pkw-Fahrerin, ebenfalls aus Bad Hersfeld, wollte linksseitig neben den bereits geparkten Pkw fahren und touchierte diesen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.100 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Unfallflucht

Lauterbach. Bereits am Dienstag (02.05.), gegen 11.45 Uhr, parkte ein Fahrer seinen BMW 218i auf einer ausgewiesenen Parkfläche eines Restaurants / Hotels in der Bahnhofstraße. Als er gegen 13 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er Kratzer an der hinteren linken Stoßstangenecke. Der Unfallverursacher hat den BMW vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchiert und Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro verursacht. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise zum Unfallgeschehen erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Unfall mit Leichtverletzten

Schlitz. Am Sonntag (07.05.), gegen 2.50 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Fahrer aus Schlitz mit seinem VW Passat die Günthergasse (L 276) von der Bahnhofstraße kommend in Richtung Herrngartenstraße. In einer Rechtskurve kam er aus bislang unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend stieß er gegen die in der Parkbucht geparkten Pkw. Bei dem Unfallfahrer wurde der Geruch von Alkohol wahrgenommen. Aufgrund dessen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die beiden Mitfahrer des Unfallwagens wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Klinikum verbracht. Der Sachschaden beträgt ca. 31.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

