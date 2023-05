Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schmuck gestohlen - Anhänger aufgebrochen - Einbruch in Scheune -

Vogelsbergkreis (ots)

Schmuck gestohlen

Romrod. Von einem Parkplatz in der Alsfelder Straße entwendeten unbekannte Täter am Sonntag (07.05.) den Koffer einer 59-Jährigen. Diese lud gegen 9.30 Uhr ihr Gepäck in ein Fahrzeug ein. Als sie gegen 10 Uhr zurück kam, stellte sie den Verlust eines der Koffer fest. Kurze Zeit später wurden dieser - sowie eine darin befindliche Schmuckschatulle ohne Inhalt - getrennt voneinander in unmittelbarer Nähe aufgefunden. Personen, die am Sonntagmorgen rund um die Alsfelder Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Anhänger aufgebrochen

Gemünden. Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Sonntag (07.05.) das Schloss eines gelben Wechselbehälter-Anhängers eines Lkw, der auf dem Parkplatz "Krachgarten" an der A 5 in Richtung Hattenbach geparkt war, auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Scheune

Feldatal. Gegen 4 Uhr in der Nacht zu Freitag (05.05.) wurde eine Hausbewohnerin in der Alsfelder Straße in Ermenrod durch Geräusche in der angrenzenden Scheune geweckt. Derzeitigen Erkenntnissen nach war ein Einbrecher über eine Treppe ins erste Obergeschoss gelangt und durchsuchte die dortigen Schränke. Als die Frau auf sich aufmerksam machte, flüchtete der Unbekannte mit einem Fahrrad in Richtung Rainröder Straße. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Mann trug zum Tatzeitpunkt eine beige Strickmütze, eine rote Steppjacke sowie eine blaue Jeans. An dem Fahrrad war auf der rechten Seite eine Tasche befestigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Bäckerei

Alsfeld. Indem sie die Eingangstür gewaltsam aufbrachen gelangten unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag (05.05.) in eine Bäckereifiliale in der Grünberger Straße. Sie durchsuchten im dortigen Büro mehrere Schränke und entwendeten ein iPhone sowie iPad im Wert von rund 1.500 Euro. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Lauterbach. Bislang unbekannte Täter versuchten Donnerstagabend (04.05.) in einen Kindergarten im Holunderweg einzubrechen. Das Fenster im rückwärtigen Bereich hielt glücklicherweise den Hebelversuchen stand, sodass die Langfinger von ihrem Vorhaben abließen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen von Leichtkraftrad gestohlen

Mücke. Von einer schwarzen Yamaha, die in einem Hof im Flensunger Weg in Merlau abgestellt war, entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag (05.05.) das Kennzeichen "VB - TT 6". Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

