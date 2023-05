Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Raub - Einbruch in Einfamilienhaus - Motorroller gestohlen - Diebstahl aus Garage

Fulda (ots)

Raub

Fulda. Am Freitagabend (05.05.) kam es im Kasernengäßchen zu einem Raub. Gegen 19 Uhr fragte nach derzeitigen Erkenntnissen eine männliche Person, begleitet von zwei männlichen Personen, eine Gruppe Jugendlicher nach Wechselgeld. Als dies vom 16-jährigen Geschädigten aus Bad Soden-Salmünster verneint worden war, forderte der Täter den 16-Jährigen auf, seine Geldbörse herauszuholen, griff hinein und nahm mehrere Geldscheine an sich. Auch von einem weiteren 16-Jährigen aus Bad Soden-Salmünster erlangte der Täter auf ähnliche Weise Bargeld. Als ein Zeuge einschritt, entfernte sich der Täter mit seinen Begleitern. Er kann folgendermaßen beschrieben werden: männlich, circa 16 bis 20 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, schwarze Haare, Schildmütze, Fußballtrikot Barcelona (blau-rot gestreift), Umhängetasche quer über Oberkörper, Kette um Hals, Jeans, weiße Turnschuhe. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Poppenhausen. In der Brückenstraße im Ortsteil Abtsroda brachen Unbekannte am Freitag (05.05.), zwischen 11 Uhr und 19.15 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter warfen dazu auf der rückwärtigen Seite des Hauses eine Fensterscheibe ein und durchsuchten im Anschluss die Wohnräume nach Diebesgut. Sie stahlen Schmuck im Wert von circa 100 Euro und verursachten rund 600 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Motorroller gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Samstag (06.05.) in der Emil-Nolte-Allee einen schwarz-grauen Motorroller des Herstellers Peugeot. Das nicht zugelassene Zweirad stand auf einem Privatgrundstück und hat einen Wert von circa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Garage

Fulda. In der Dr.-Danzebrink-Straße stahlen Unbekannte am frühen Sonntagmorgen (07.05.), zwischen 4 Uhr und 4.30 Uhr, einen Handsender für ein Garagentor im Wert von circa 50 Euro aus einer Garage. Eine Zeugen beobachtete in diesem Zusammenhang eine Person, die mit der Tat in Verbindung stehen könnte. Diese kann folgendermaßen beschrieben werden: circa 170 cm groß, normale Statur, dunkle Haare, bekleidet mit dunkler Hose und einem Alpha Industrie Hoodie mit Backprint. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

