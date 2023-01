Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Dischingen - Container in Brand gesetzt

Am Dienstag verursachten Kinder bei Dischingen einen Brand.

Kurz nach 16.30 Uhr sahen Zeugen in der Schloßgartenstraße in Dunstelkingen, wie Kinder von einem Altkleider Container wegrannten. Kurze Zeit später brannte der Container. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Am Abend meldete sich ein Vater bei der Polizei. Demnach zeigten sich die drei Jungs im Alter von 9, 11 und 12 Jahren reumütig. Sie gaben an, einen Böller in den Container geworfen zu haben. Dadurch sei es dann zum Brand gekommen. Der Polizei Heidenheim (07321/322430) ermittelt nun und führte auch erzieherische Gespräche. Die Höhe des Schadens ist bislang unklar.

Hinweis:

Die Strafmündigkeit bezeichnet die Fähigkeit, strafrechtlich verantwortlich zu sein. Sie beginnt mit 14 Jahren. Kinder, die noch nicht 14 Jahre alt sind, sind schuldunfähig und damit strafunmündig. Sprechen Sie mit Ihren Kinder über richtiges und falsches Verhalten. Machen Sie ihnen Bewusst, in welchen Fällen sie eine Straftat begehen oder sich oder Dritte in Gefahr bringen. Helfen Sie mit, die Jüngsten in unserer Gesellschaft zu sozialem Verhalten zu erziehen.

