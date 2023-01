Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Kind angesprochen

Am Montag soll ein Mann in Ulm eine 9-Jährige belästigt haben.

Ulm (ots)

Kurz nach 15.15 Uhr fuhr die 9-Jährige mit ihrem Tretroller auf dem Fußweg im Neunkirchenweg. Dort sprach sie ein Mann an und verwickelte sie in ein Gespräch. Weiterhin belästigte er das Kind wohl. Daraufhin rannte die 9-Jährige nach Hause und teilte dies ihren Eltern mit. Die informierten die Polizei. Die fahndete nach dem Mann und konnte ihn dank der Personenbeschreibung kurze Zeit später in der Nähe antreffen. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der 29-Jährige im Bereich Kuhberg weitere Kinder angesprochen haben. Die Kriminalpolizei Ulm (Telefon 0731/1880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die mitteilen können, ob der Mann weitere Kinder angesprochen hat. Der 29-Jährige ist dunkelhäutig und war auffallend gekleidet. Er trug eine dunkelblaue College-Jacke mit Kapuze und der auffallenden Zahl 17 auf der Brust. Er trug eine dunkle Hose mit auffallenden mehrfarbigen Emblemen und Bildern an den Hosenbeinen.

