POL-OH: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Holzdiebstahl Ludwigsau. Zwischen dem 1. März und 4. Mai wurden durch unbekannte Täter rund 13 Meter Holz im Wert von etwa 700 Euro entwendet. Dieses war in der Gemarkung "Am Steinbachskopf" im Ortsteil Mecklar gelagert. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de Einbruch in ...

mehr